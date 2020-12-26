Действующий американский лидер Дональд Трамп назвал своего политического конкурента, избранного президента США Джозефа Байдена «фейковым президентом». Прошедшее в Штатах голосования на выборах главы государства республиканец сравнил с процедурой избрания лидеров в странах третьего мира. Такое мнение Трамп выразил в субботу, 26 декабря, на своей странице в социальной сети Twitter.- Один военный, который служил в Афганистане, рассказал мне, что выборы в Афганистане были куда более безопасными, чем выборы этого года в США. Наше голосование с миллионами и миллионами отправленных по почте бюллетеней – это выборы, как в странах третьего мира. Фейковый президент!, - написал Дональд Трамп.При этом сам Twitter уже отметил данное высказывание действующего президента ссылкой, при переходе по которой читателям предлагается узнать о безопасности процедуры голосования по почте.Напомним, выборы американского президента прошли 3 ноября. Победу по результатам голосования одержал бывший вице-президент США, кандидат от партии демократов Джозеф Байден, однако Дональд Трамп поражения так и не признал. Официально победитель будет объявлен конгрессом 6 января, инаугурация Байдена должна пройти 20 января.