Ученые из лондонского Королевского колледжа назвали семь неочевидным симптомов заражения коронавирусной инфекцией, на которые неоднократно жаловались пользователи приложения «COVID Symptom Study». Об этом в субботу, 26 декабря, сообщает издание Daily Express.В список эксперты включили головную боль и слабость. Именно они стали самыми редкими проявлениями коронавируса. В перечень также вошли боль в горле, потеря аппетита, затрудненное дыхание, делирий и сыпь. В некоторых случаях коронавирусная инфекция проявляет себя только в виде последних двух симптомов.К «традиционным» симптомам ученые отнесли затяжной кашель, высокую температуру и потерю вкуса и обоняния. Последний признак можно использовать для самодиагностики, отметили эксперты.Британские ученые отметили, что при появлении тревожных симптомов человеку следует немедленно самоизолироваться и сдать тест для диагностики инфекции.Ранее британские специалисты перечислили пять симптомов коронавируса, при обнаружении которых пациенты должны срочно обратиться за медицинской помощью. Насторожить должны редкие признаки заболевания: затрудненное дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание, неспособность быстро проснуться, а также посинение губ и лица.