Группа специалистов из археологов, биологов и вулканологов накануне нашла в погибшем в ходе извержения Везувия древнеримском городе Помпеи уличный киоск, в котором продавали еду. Само по себе обнаружение такого заведения на руинах древнего «мертвого» города не новость, ведь до этого ученые находили в нем около 80 подобных киосков. Однако эта находка стала по-настоящему уникальной: эксперты нашли на его прилавках остатки пищи и фрески, на которых описывали продаваемые товары. Об этом сообщил в эфире канала Rainews24 глава археологического парка «Помпеи» Массимо Озанна.- Ранее у нас были только представления о пищевых вкусах древних римлян. Но теперь нам удалось понять, что помпейские повара предлагали невероятные смеси рыбы и дичи. Например, в рыбные блюда добавляли мясо различных животных, часто смешивали разные типы мяса. При этом такие заведения посещали в основном простолюдины, а не знать, которой к столу подавались сложные блюда, - объяснил он.Уникальная находка позволяет восстановить картину жизни и вкусовые предпочтения жителей Помпеи почти две тысяч лет назад. Специалисты смогли идентифицировать тушки уток, кости свиней, овец и коз, а также птиц и улиток.Глава парка рассчитывает, что киоск будет открыт для посещения туристов к Пасхе, если в стране откроются музеи.Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне археологи сделали в Помпеях еще одно удивительное открытие: они нашли останки двух мужчин – предположительно молодого раба и его хозяина, которые «пополнили» число жертв чудовищного извержения Везувия, погубившего в 79 году нашей эры древний город.