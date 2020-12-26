Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров назвал неприемлемым запрет руководителям страны посещать международные спортивные турниры. При этом министр напомнил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес запрет на выступление российских спортсменов под флагом страны из-за допинг-скандалов на два года, а не на четыре, как того требовал исполком WADA.- Если я правильно понимаю, разрешение иметь на спортивной форме национальную символику — это тоже послабление по сравнению с тем, что было на Олимпиаде-2018. Это решение отличает от того, что было раньше, и регламентирование поведения зрителей и возможность для них иметь национальную символику, - отметил Сергей Лавров в интервью телеканалу «Матч ТВ».При этом глава российского МИД заявил, что считает неприемлемым правило запрет президенту РФ Владимиру Путину и другим чиновникам России посещать спортивные соревнования. Также он подчеркнул, что выступает категорически против применения допинга, поскольку он разрушает здоровье спортсменов.Напомним, CAS запретил главе государства и другим чиновникам из России посещать официальный спортивные мероприятия в течение двух лет.Ранее глава комитета российского Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что данный запрет является сознательной политизацией происходящего, хотя он и имеет только символический характер с учетом небольшого количества таких соревнований из-за эпидемии коронавируса.Как сообщал сайт kp.ru, российская сторона намерена оспорить решение Спортивного арбитражного суда о запрете президенту Владимиру Путину посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира.