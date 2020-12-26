Чемпионат России по фигурному катанию 2021 в Челябинске завершился довольно эмоционально. Анна Щербакова одержала победу на первенстве страны в Челябинске. Для нее это третий подряд успех на национальном первенстве. А Этери Тутберидзе и многие в тренерском штабе команды плакали после успешного выступления Щербаковой.Уже после завершения всех соревнований у фигуристок, которых воспитала Этери Тутберидзе, поинтересовались - когда такое было?- По-моему, когда Алина Загитова выиграла на Гран-при московском этапе, когда она катала программу \\"Призрак оперы\\", - призналась Камила Валиева в интервью \\"Р-Спорт\\".Камилу дополнила, в свою очередь, Александра Трусова:- Это было после олимпийского сезона, но она не прямо плакала, а чуть-чуть.Напомним, что по итогам чемпионата России по фигурному катанию 2021 в Челябинске топ-3 в женском катании: Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова. Вся троица - воспитанницы Этери Тутберидзе.