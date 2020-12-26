Глава отдела центра Гамалеи, профессор Александр Бутенко дал рекомендации пожилым жителям России перед вакцинацией от коронавирусной инфекции. Слова эксперта приводит в субботу, 26 декабря, радиостанция «Говорит Москва».- До вакцинации следует сдать тест на РНК. Если он покажет отрицательный результат, то может смело делать прививку без всяких проблем. Сейчас она настолько отрегулирована, что среди моих знакомых десятки очень пожилых людей. Никаких претензий у них нет совершенно, - рассказал Александр Бутенко.Профессор уточнил, что в целом нет особых различий у молодых и пожилых людей при вакцинации от коронавируса. Он добавил, что проявить осторожность следует только людям, которые страдают от аллергий. В этом случае прививку следует ставить под контролем в медицинском учреждении, а также проследить реакцию хотя бы в течение одного-двух часов.Напомним, что российские препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавирусной инфекции. Вакцину разработали на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека в центре Гамалеи при поддержке РФПИ. Теперь прививку в России могут сделать и люди старше 60 лет – Минздрав сегодня выдал соответствующее разрешение.