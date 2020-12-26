Популярный мессенджер WhatsApp перестанет функционировать на старых смартфонах с начала следующего года. Об этом субботу, 26 декабря, пишет издание Mirror.В сообщении говорится, что WhatsApp не будет работать на некоторых гаджетах, пользователи которых не обновят операционную систему до iOS 9 или Android 4.0.3. В первую очередь это коснется пользователей iPhone 4 и более ранних моделей.Отмечается, что, чтобы приложение вновь заработала на устройствах iPhone серий 4S, 5, 5S, 5C, 6 и 6S, их владельцы должны будут обновить программное обеспечение до iOS 9. Также рекомендуется сделать резервную копию переписок, чтобы не потерять важные данные.Напомним, власти России подписали закон, который вводит требование предустанавливать российское ПО на все смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с Smart TV. Так, на все произведенные и продаваемые в России смартфоны и планшеты после 1 января должны предустанавливаться 16 отечественных приложений.