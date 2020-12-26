Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в приуроченном к Международному дню противоэпидемической готовности, который отмечается 27 декабря, видеообращении призвал все страны укреплять свои системы охраны здоровья.«История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью», - заявил генеральный директор ВОЗ.Он отметил, что сейчас даже «трудно поверить, что всего год назад COVID-19 был абсолютно нам неизвестен», а за последние 12 месяцев «наш мир перевернулся с ног на голову».По словам Гебрейесуса, специалисты несколько лет били тревогу, предупреждая, что «мир не подготовлен к пандемии», и коронавирус это подтвердил, передает ТАСС.Напомним, как писал сайт kp.ru, по данным американского университета Джонса Хопкинса, ведущего собственные подсчеты на основе поступающей из разных стран информации, а также сведений федеральных и региональных властей в США, с начала пандемии во всем мире «ковидом» заразились более 80 миллионов человек, умерли свыше 1,75 миллиона.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Слова года»-2020: Расковидимся с тобой, мой друг, и устроим френдетту всем наруженосцамМы узнали, какие новые словечки и выражения придумали участники ежегодного конкурса «Слово года». Его с 2007 года проводит лингвист, филолог, литературный критик Михаил Эпштейн. Посмотрите: может, и вы запишете что-то в ваш личный словарик (подробности).