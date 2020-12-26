Действующий президент США Дональд Трамп убежден, что введенные в некоторых штатах страны строгие ограничительные меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции вредят американцам даже больше, чем сам «китайский вирус», как он называет COVID-19.«Карантин в штатах, управляемых демократами, полностью разрушает жизнь многих людей. Это гораздо хуже, чем ущерб, вызванный самим китайским вирусом», - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.Американский лидер добавил, что в Калифорнии, несмотря на карантин, число заразившихся выросло, «а Флорида и другие штаты не закрывались, и хорошо справляются».Стоит отметить, что специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) придерживаются другого мнения, считая, что карантинные меры сдерживают распространение инфекции.Между тем, по данным американского университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе сведений федеральных и региональных властей в США, с начала пандемии COVID-19 в стране заразились свыше 18,8 миллиона человек, умерли 330 678.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКитай дал США «24 ответа о невиновности в пандемии»МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).