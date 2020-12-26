Продолжает стремительно расти курс самой популярной в мире виртуальной валюты: в ходе торговой сессии в субботу, 26 декабря, биткоин установил очередной рекорд – его стоимость впервые в истории превысила отметку в 26 тысяч долларов.Так, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена биткоина на 23:38 по московскому времени достигла отметки в 26226 долларов.Между тем, по данным портала CoinMarketCap, который отслеживает свыше двух десятков бирж и высчитывает среднюю цену, за сутки биткоин прибавил в стоимости 8,2% и после полуночи (мск) одна электронная денежка стоила уже 26 435,7 доллара США.Напомним, как писал сайт kp.ru, предыдущий рекорд биткоин установил утром 26 декабря, когда его стоимость превысила 25 тысяч долларов.Ранее «КП» рассказывала о новом российском законе, регулирующем цифровые финансовые активы, и о том, стоит ли вкладывать деньги в криптовалюту.