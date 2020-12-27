Полицейские установили личность человека, который, по их мнению, может быть связан с автофургоном, 25 декабря взорвавшимся в американском городе Нэшвилл (штат Теннесси), передает телеканал CBS News со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.По словам собеседника телеканала, этот человек «представляет интерес» для следствия. Речь идет о 63-летнем жителе города по имени Энтони Куинн Уорнер, у которого, судя по фотографиям с места происшествия, был такой точно автомобиль, как тот, что накануне взорвался в центре Нэшвилла.Спецагент ФБР Дуг Корнески, принимающий участие в расследовании произошедшего, заверил журналистов, что угрозы второго взрыва в городе нет.Напомним, как писал сайт kp.ru, в результате взрыва, предположительно, погиб один человек, еще трое получили ранения и были доставлены в больницу. По предварительной версии, это был умышленный взрыв бомбы.