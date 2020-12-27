Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 400 тысяч и превысило 78,6 миллиона.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер субботы, 26 декабря, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 78 604532 случая заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 1 744235 человек. За прошедший день выявлено 401176 новых инфицированных, умерли 7335 больных.Большинство случаев заражения (свыше 48%) за прошедший день – 195754 – зарегистрированы в Европе. На втором месте Северная и Южная Америка (120363 новых случая), третью строчку занимает Юго-Восточная Азия, где число инфицированных за сутки возросло на 33506 человек.Стоит отметить, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения, предоставляемые государствами. У американского университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты, другие данные: по его информации, с начала пандемии во всем мире коронавирусом заразились более 80 миллионов человек, умерли свыше 1,75 миллиона.