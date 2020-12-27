Не менее восьми человек стали жертвами снежной лавины в горах Ирана, расположенных недалеко от столицы страны Тегерана, сообщает газета Tehran Times со ссылкой на главу медицинского комитета иранской Федерации альпинизма.Ранее в пятницу, как уточняет издание, руководитель комитета сообщил, что из-за схода лавины в горах погибли двое альпинистов. А в субботу он рассказал, что спасатели нашли под снегом тела еще шести человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.Газета отмечает, что в последние несколько дней в некоторых регионах Ирана, в том числе и в Тегеране, наблюдается сильный снегопад.Напомним, ранее сайт kp.ru писал, как двое москвичей попали под снежную лавину в районе популярного горнолыжного курорта Банско в Болгарии. Один из горнолыжников смог увернуться от лавины и сразу же связаться с местной горноспасательной службой, а второй провел под снегом два часа, пока его нашли.