Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал журналистам, какой будет погода в России перед Новым годом и в новогоднюю ночь. По прогнозам синоптиков, в ночь с 31 декабря на 1 января температура в центре европейской части страны будет выше нормы на семь — восемь градусов.«30 декабря прогнозируем небольшие осадки (морось, мокрый снег, снег). Ветер будет усиливаться до 10—11 метров в секунду. В четверг аналогичная ситуация», - сказал Роман Вильфанд.Он отметил, что в новогоднюю ночь погода не изменится, а температура будет колебаться от -2 до +2°C. Потепление из-за пришедшего с запада циклона ожидается уже 30 декабря, причем с ночи вторника до утра четверга, 31 декабря, станет теплее примерно на 10—15 градусов.А в воскресенье в европейскую часть России придет настоящая зима, и столбики термометров ночью опустятся до минус 10—15 градусов, а днем будут показывать от шести до семи градусов мороза, передает РИА Новости.Напомним, сайт kp.ru писал, что в Москве на Новый год ожидается плюсовая температура — до +4°C — и дождь со снегом.