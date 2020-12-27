Единственная опасность «британского» штамма коронавируса заключается только в том, что он заразнее, чем уже знакомые специалистам мутации COVID-19, однако его патогенность такая же, как и у первоначального вида, считает доктор медицинских наук, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев.Вирусолог пояснил, что если зараженный «оригинальным» коронавирусом чихнет среди людей, он заразит троих, а инфицированный «британским» штаммом чихнул – и заразил человек десять.При этом Виктор Зуев отметил, что не стоит бояться появления новой мутации, нужно просто придерживаться правил профилактики, о которых россиянам «твердят ежедневно» – защитные маски с перчатками и соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать многолюдных мест.«Главное, что у него антигенные свойства не изменились, поэтому эффективность вакцины сохраняется и в отношении этого штамма», - подытожил он в беседе с телеканалом «360».Как писал сайт kp.ru, ранее британские ученые объявили, что новый штамм коронавируса более опасен, поскольку он заразнее исходного вируса примерно на 56%, а следовательно, быстрее распространяется. По их мнению, это приведет к росту числа пациентов в больницах. Однако при этом исследователи отмечают, что пока нет никаких данных о том, что этот вид COVID-19 более смертоносен или вызывает более тяжелое течение заболевания,ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Британский» коронавирус-мутант: чем опасен и грозит ли РоссииВместе с экспертами сайт kp.ru отвечает на семь главных вопросов о супербыстром штамме коронавируса (подробности).