Взрыв автофургона в центре американского города Нэшвилл (штат Теннесси) 25 декабря, по версии полиции, устроил смертник, который и стал единственной жертвой произошедшего. Об этом со ссылкой на знакомые с ходом следствия источники сообщил телеканал CNN.Отмечается, что пока представители правоохранительных органов и участвующие в расследовании сотрудники ФБР не спешат называть случившееся в Нэшвилле терактом, поскольку организатор взрыва, по всей видимости, мертв, и его мотивы неизвестны.Напомним, как писал сайт kp.ru, перед взрывом из машины доносилось предупреждение о том, что это случится через 15 минут. Потом полицейские недалеко от фургона обнаружили человеческие останки, а через сутки заинтересовались 63-летним горожанином, которому принадлежит, судя по фотографиям с места происшествия, точно такой же автомобиль.В его доме провели обыск, но, похоже, ничего интересного не нашли, передает агентство Associated Press.