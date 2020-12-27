В ночь на воскресенье, 27 декабря, вспыхнул сильный пожар в в лагере сирийских беженцев в ливанском районе Минья, расположенном на севере страны. Есть пострадавшие, их доставили в ближайшую больницу. Точное число госпитализированных пока неизвестно.Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Ливане Халед Каббара сообщил, что лагерь, где проживали 75 сирийских семей, выгорел почти полностью. Людей переселили во временные центры по приему перемещенных лиц.Между тем, один из очевидцев рассказал ТАСС, что причиной пожара стал поджог. Члены местного клана Аль Мир, по его словам, повздорили с группой сирийских рабочих из числа беженцев, которые выражали недовольство задержкой выплаты причитающихся им денег, и в отместку подожгли несколько палаток и фанерных построек. Огонь быстро охватил почти всю территорию лагеря. К этому часу пожар потушен, спасатели эвакуировали сирийцев, а военные пресекли стычки и задержали зачинщиков драк.