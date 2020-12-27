Не менее трех человек погибли в результате стрельбы в американском городе Рокфорд на севере штата Иллинойс, еще трое ранены, передает агентство Associated Press.Стрельба произошла в одном из местных кегельбанов в субботу, 26 декабря. По данным агентства, сотрудникам городской полиции удалось задержать одного человека, которого подозревают в причастности к произошедшему. Однако пока точно неизвестно, является ли задержанный стрелявшим, нашли ли при нем оружие.Полицейские выясняют причины и все обстоятельства стрельбы в кегельбане.