Последние новости на утро 27 декабря 2020 года. Доктор медицинских наук, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что единственная опасность «британского» штамма коронавируса заключается только в том, что он заразнее, чем уже знакомые специалистам мутации COVID-19. Вирусолог подчеркнул: не стоит бояться появления нового вида, нужно просто придерживаться правил профилактики, о которых россиянам «твердят ежедневно» – защитные маски с перчатками и соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать многолюдных мест.Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что нынешняя пандемия не будет последней, а «эпидемии являются жизненной реальностью», и призвал все страны укреплять свои системы охраны здоровья. Он отметил, что сейчас даже «трудно поверить, что всего год назад COVID-19 был абсолютно нам неизвестен», а за последние 12 месяцев «наш мир перевернулся с ног на голову».