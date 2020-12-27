Сборная Канады победила команду спортсменов из Германии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Спортивный матч завершился с разгромным для немцев счетов - 16:2 в пользу хозяев поля.Турнир состоялся в канадском городе Эдмонтоне. Эффектными и победными голами в команде канадских хоккеистов отметились Кейден Гуле (на второй минуте), Доусон Мерсер (8, 23 минуты), Филип Томасино (15, 34), Пейтон Кребс (20, 40), Райан Сузуки (26), Алекс Ньюхук (27, 31), Дилан Козенс (39, 41, 45), а также Джейкоб Пеллетье (46), Томас Харли (47) и Коннор Макмикель (49).У немцев же шайбы удалось забросить в ворота соперника только Джону Петерки (14) и Флориану Элиашу (60).Напомним, в этот раз в заявке на игру от сборной Германии были заявлены всего 14 спортсменов. Девять хоккеистов сборной сейчас остаются на карантине из-за положительных результатов тестов на наличие коронавируса в организме.Что касается победы Канады, то в этом году она стала одной из самых крупных в за всю историю сборной на молодежных чемпионатах мира. Р.