Необъятная Россия известна туристам своими уникальными и неповторимыми местами для отдыха на любой вкус, в том числе и для экотуризма.Портал Fodor's Travel назвал десять самых запоминающихся и поразительных локаций в нашей стране, которые стоит посетить любителям отдыха на природе.- Россия является домом для многих из оставшихся в мире \\"диких\\" мест, от огромных замороженных плато до бесконечных северных лесов. Они полны странных и красивых природных объектов: вулканы, поднимающиеся из моря, дюны, покрытые снегом, и монументальные скальные столбы, - говорится в публикации.На первом месте в топ-10 оказалась Камчатка, а второе и третье место заняли плато Путорана в Сибири и парк \\"Шантарские Острова\\".10 самых удивительных мест для отдыха туристов в России:1. Камчатка2. Плато Путорана в Сибири3. Парк \\"Шантарские Острова\\"4. Мыс Дежнева5. Парк \\"Ленские Столбы\\"6. Курильские острова7. Тофалария8. Чарские пески в Забайкальском крае9. Леса Коми10. Озеро Байкал