В России более половины граждан (59%) в наступающем 2021 году больше всего ждут повышения зарплаты.Согласно данным исследования онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, опубликованным на сайте, около четверти из числа опрошенных мечтают об адекватном руководстве.- Больше половины россиян в этом году недовольно своей зарплатой, в связи с чем в предстоящем году они ожидают ее повышения (59%). Тем временем, важность в стабильности важна для 36% респондентов. Карьерного роста хотят 29% россиян - говорится в исследовании.