Заражение людей коронавирусом может происходить как от инфицированных, так и от самого вируса в закрытых помещениях. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, какая зона в аэропорту с точки зрения заражения covid-19 считается самой опасной для граждан.По его мнению, это то место, где сложно соблюдать социальную дистанцию. Речь идет о месте досмотра. Это также обусловлено и тем, что для багажа используются пластиковые лотки. Об этом специалист рассказала РИА Новости.