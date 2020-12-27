Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как в юношеском возрасте начинал играть в хоккей и признался, почему с этим спортом пришлось завязать.- Я стоял на коньках. Я начинал, кстати, играть в хоккей, а не футбол. В деревне под Ногинском под Москвой был такой стадион \\"Спартак\\". С него я собственно, и \\"загорелся\\" Спартаком. У нас была команда \\"Золотая шайба\\". К валенкам привязывали полозья. Нормальные коньки тогда еще были не у всех, но играли, - поделился глава ведомства в интервью \\"Матч-ТВ\\".Также Лавров объяснил, что по состоянию здоровья, из-за развивающейся близорукости, ему пришлось оставить этот вид спорта и все же \\"переключиться\\" на футбол.