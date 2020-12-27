В Москве на станции метро \\"Щукинская\\" умер мужчина при задержании сотрудниками полиции. До этого момента в вестибюле метрополитена он начал неадекватно себя вести и даже пытался сломать банкомат, не реагируя при это на замечания правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.Полицейские тем временем решили доставить гражданина в отел для дальнейших разбирательств и установления причины такого поведения.- Он оказал сотрудникам полиции и метрополитена сопротивление. При задержании мужчина потерял сознание. Ему была оказана доврачебная помощь и немедленно вызвана \\"скорая\\". Прибывшие медики констатировали смерть гражданина, - сказали в ведомстве, пишет ТАСС.