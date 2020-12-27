Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в скором времени у главы государства планируются контакты с зарубежными лидерами.Представитель Кремля также добавил, что из-за ситуации с коронавирусом планировать поезди за рубеж к коллегам российского лидера стало сложнее.- Контакты с зарубежными лидерами будут, причем будут скоро. Зарубежные поездки... сейчас все, как видите, находятся в сильных ограничениях, поэтому пока их планировать очень тяжело, - рассказала Песков РИА Новости.