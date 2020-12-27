В России \\"английская\\" версия мутации коронавирусной инфекции отсутствует. Об этом заявил замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.- С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас, - сказал эксперт ведомства в эфире канала \\"Россия 1\\".Также Горелов добавил, что если этот вид мутации и будет выявлен в стране, то этот штамм вируса \\"не несет ничего глобального и страшного\\".Напомним, ранее в Британии у коронавируса была выявлена новая мутация. сейчас специалисты следят за поведением инфекции в данном варианте. Ученые предупреждают, что этот вид ковида наиболее заражен. К тому же стоит учитывать и тот факт, что из-за временного возобновления авиасообщения и открытых границ государств, вирус-мутант уже выявлен в других странах.