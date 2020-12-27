Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков оценил работу властей в период пандемии коронавируса.По его мнению, все структуры работали эффективно и справились с проблемами.- Все-таки надо признать - в нашей стране все произошло чрезвычайно эффективно. Кто бы что ни говорил, работали эффективно, никто не впал в дешевый популизм. Все эти призывы о вертолетных деньгах и так далее, они достаточно твердо были отвергнуты. Аргументированно, – сказал Песков, отвечая на вопросы программы \\"Москва. Кремль. Путин\\" на телеканале \\"Россия 1\\".