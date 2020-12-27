Ситуация в Нагорном Карабахе была серьезная и все сильно обострилась. Однако Россия сыграла ключевую роль в том, чтобы прекратить кровопролитие в зоне конфликта. Об этом в эфире \\"Россия 1\\" рассказал Дмитрий Песков.- Только поддержание добрых и конструктивных отношений, основанных на взаимном уважении и с Баку, и с Ереваном, позволило Путину быть посредником в этой урегулировании\\", – рассказал представитель Кремля.он также добавил, что российский лидер много времени провел с телефонной трубкой в руке, занимаясь решением вопроса лично.