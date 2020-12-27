Власти России приняли решение ввести новую должность советника директора по воспитательной работе в школах в десяти регионах страны. Должность введут с марта следующего года, а замещаемые ее педагоги будут получать надбавку в размере 15 тысяч рублей каждый месяц. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава российского министерства просвещения Сергей Кравцов в воскресенье, 27 декабря.- В соответствии с указом главы государства, с 1 сентября все классные руководители уже получают надбавку в пять тысяч рублей. Мы внимательно следим за сохранением всех прежних региональных выплат в данной области. В десяти регионах с марта наступающего года будут введены новые должности - советники директоров по воспитательной работе с дополнительной ежемесячной доплатой в 15 тысяч рублей, - сообщил он.Министр отметил, что данная мера станет важной поддержкой учителям и тем, кто занимается школьниками в части организации воспитания.Сергей Кравцов добавил также, что власти государства постоянно контролируют вопрос с заработными платами учителей. Он отметил, что уровень оплаты труда педагогов в каждом регионе России удалось привести к среднему показателю региональной зарплаты.