Российское правительство одобрило внесение на ратификацию протокола об изменениях в конвенцию между Россией и Мальтой об избежании двойного налогообложения. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщается на официальном сайте кабинета министров.Соответствующее постановление сегодня подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Скоро проект закона о ратификации протокола внесут в Государственную дума, а после ее одобрения протокол рассмотрит Совет Федерации и утвердит глава государства.В числе прочего документ определяет исключения, по которым будет применяться льготный режим в отношении доходов в виде дивидендов и процентов. Например, исключения распространяются на институциональные инвестиции, публичные компании, не менее 15 процентов которых находятся в свободном обращении.Напомним, что начала октября Россия и Мальта подписали протокол об изменениях в договор в части увеличения налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов. Минфин сообщал, что ратификация данного документа должна состояться до конца 2020 года.В марте этого года российский лидер Владимир Путин предложил повысить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж, до 15 процентов. Такая мера требовала корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми государствами.