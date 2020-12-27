Умер Джон Хабер, известный профессиональный рестлер из Соединенных Штатов. Спортсмена не стало сегодня, ему был 41 год. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщили на странице All Elite Wrestling в социальной сети Twitter.Многие поклонники рестлера ошибочно предположили, что причиной смерти Джона Хабера стало заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией. Однако чуть позже жена спортсмена Аманда на своей странице в соцсети Instagram сообщила, что ее супруг погиб из-за проблем с легких, которые не были связана с коронавирусом.Джон Хабер выступал под псевдонимами Люк Харпер и Броди Ли. Большую часть своей карьеры знаменитый американский рестлер провел в главном рестлинг-промоушене США и мира в целом WWE. Весной текущего года он заключил договор с All Elite Wrestling.Напомним, что в конце лета этого года скончался еще один известный рестлер - 70-летний американец Джеймс Харрис. Он умер вскоре после того, как заразился коронавирусной инфекцией.