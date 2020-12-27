В бельгийском доме престарелых 18 пожилых постояльцев умерли после того, как учреждение посетил зараженных коронавирусной инфекцией Санта-Клаус. Издание Daily Mail в воскресенье, 27 декабря, сообщает, что больной артист заразил в общей сложно 121 постояльца дома престарелых и 36 сотрудников заведения.Врачи забили тревогу после того, как актер, который играл Санта-Клауса на мероприятиях в пожилых домах, получил положительный результат теста на коронавирус. За три дня до этого мужчина посетил дом престарелых, при этом во время мероприятия не соблюдались необходимые меры предосторожности. Сообщается, что далеко не все постояльцы, артисты и работники учреждения ответственно подошли к коронавирусным ограничениям: многие из них были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.Один из ведущих вирусологов Бельгии Марк ван Ранст выразил сомнение в том, что один артист мог заразить столько людей почти одновременно. По мнению эксперта, причиной массового заражения постояльцев учреждения стала плохая вентиляция помещений в нем.