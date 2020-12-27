Украинский президент Владимир Зеленский сделал огромную ошибку, когда допустил высказывание о \\"равной ответственности\\" СССР и Германии за Вторую мировую войну. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».- Это была огромная ошибка, особенно в год 75-летия Победы. Эти слова сильно резанули не только слух, но и сердце не только президента России Владимира Путина, но и огромного количества наших ветеранов, а также многие украинцев, - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.Как писал сайт kp.ru, в январе этого года глава Украины Владимир Зеленский во время своего рабочего визита в Польшу заявил, что СССР наравне с фашистской Германией виноват в развязывании Второй Мировой войны.Российский президент Владимир Путин, комментируя данной высказывание Зеленского сообщил, что оно не может негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.