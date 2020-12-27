Более одного миллиона пенсионеров в России попали в базу данных судебных приставов из-за долгов по банковским кредитам. Об этом в интервью агентству ТАСС в воскресенье, 27 декабря, сообщили представители Федеральной службы судебных приставов в ответ на просьбу привести сведения о социальных категориях кредитных должников.Пресс-служба ФССП отметила, что по состоянию на ноябрь этого года на исполнении находилось 7,8 миллиона исполнительных производств о взыскании задолженности с физических лиц в пользу кредитных организаций. Доля таких судебных производств в отношении женщин и мужчина приблизительно равна – примерно по 50 процентов.Вместе с тем, примерно 1,3 миллиона должников уже достигли пенсионного возраста. То есть на пенсионеров приходится 17 процентов или каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию долгов по кредитам.Всего судебные приставы за десять месяцев 2020 года взыскали со всех должников в России около 111,3 миллиарда рублей в пользу банков.