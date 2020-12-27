Действующий американский президент Дональд Трамп призвал представителей Республиканской партии в сенате США продолжать бороться за опротестование результатов выборов главы государства. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Twitter в воскресенье, 27 декабря.- Пора уже сенаторам-республиканцам активизироваться и бороться за победу, как сделали бы демократы, если бы на самом деле выиграли на выборах. Ведь доказательства неопровержимы!, - подчеркнул республиканец.Дональд Трамп отметил, что в ходе голосования по почте наблюдались «масштабные вбросы» бюллетеней для голосования, а также случаи двойного голосования, появления в списках «мертвых душ», фальшивых подписей, несоответствия количества голосов числу избирателей и многочисленные другие нарушения.Политик также посетовал на то, что американские суды, органы правосудия и даже ФБР «не делают свою работу».- Американская избирательная система выглядит так, как будто это система в стране третьего мира, - отметил он.Напомним, что выборы президента США прошли 3 ноября. Судя по итогам голосования, победу одержал кандидат от партии демократов Джозеф Байден, однако Дональд Трамп поражения не признает. Вместе с тем инаугурация Байдена должна пройти уже 20 января.Вчера Трамп в очередной раз заявил, что прошедшее в стране голосование сходе с процедурой избрания лидеров в странах третьего мира. Своего политического конкурента, избранного президента США Джозефа Байдена, он назвал «фейковым президентом».