Жители восточного побережья Соединенных Штатов активно борются с последствиями мощного зимнего шторма. Для того, чтобы расчистить заваленные снегом дороги и жилые участки, люди используют самые разные методы. Так, один находчивый американец решил применить против сугробов у своего дома огнемет. Видео, снятое из соседнего дома, опубликовали в Twitter.Сообщается, что использовать самые передовые технологии для уборки снега решил житель города Ашланд в штате Кентукки. На кадрах видно, как мужчина с помощью огнемета избавляться от сугробов у крыльца своего дома.Некоторые комментаторы засомневались, что видео реальное. Пользователи социальной сети отметили, что уже пробовали такой необычный способ уборки снега. Все, чего они в результате добились, - ледяной каток во дворе. Кроме того, метод явно не отличается безопасностью.Метели и ураганный ветер обрушились на США на Рождество, 25 декабря. Сотни тысяч домов остались без электричества, также были отменены сотни рейсов - кому-то так и не удалось попасть к семье на праздники.Метеорологи сообщают, что за несколько дней в Нью-Йорке выпало больше осадков, чем за всю прошлую зиму. На территории некоторых штатов объявили режим чрезвычайной ситуации.