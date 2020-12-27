В России планируется объявить 30 и 31 декабря выходными днями для педагогических высших учебных заведений. Об этом в воскресенье, 27 декабря, в интервью «Российской газете» рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.- Хочу отметить, что мы хотим сделать нерабочими для педагогических вузов 30 и 31 декабря. Пусть эти дни все проведут в подготовке к праздникам, в кругу семьи и родных, - сообщил глава ведомства.Сергей Кравцов также ответил на вопрос о снижении платы за обучение для студентов российских вузов. Он сообщил, что некоторые учреждения образования уже отреагировали на данное предложение и посмотрели, где можно за счет коммунальных платежей оптимизировать расходы.Как писал сайт kp.ru, 30 и 31 декабря 2020 года также будут выходными для всех сотрудников Вооружённых сил России. Вместо этого военные выйдут на службу в субботу 26 декабря и в субботу 16 января.