Эксперт Национальной службы здравоохранения, специалист по вопросам гидратации Ник Хирд назвал наиболее эффективные способы избежать похмелья. В первую очередь, перед употреблением алкоголя следует пить как можно больше воды, чтобы дать организму «фору», а затем чередовать воду и спиртные напитки, цитирует слова специалиста издание Express.При этом после вечеринки усердствовать с питьем не надо, поскольку частые походы в туалет могут нарушить режим сна, а от этого состояние утром будет только хуже.- Алкоголь не следует мешать с газированными напитками, которые усугубляют всасывание спирта, а также с кофе, поскольку он обезвоживает организм. Самое важное правило, которое, пожалуй, почти всем известно - достаточное употребление пищи параллельно с выпивкой, - отметил Ник Хирд.Эксперт также дал несколько советов на тот случай, если похмелья избежать не получилось. Наиболее простой способ облегчить недомогание – это хороший сон. Также помогают физические упражнения и восполнение электролитов. Если при похмелье чувствуется тошнота, то можно сделать напиток с имбирем – это поможет уменьшить воспаление и успокоить пищеварительную систему.Ранее специалист российского министерства здравоохранения сообщил, что спиртные напитки не стоит совмещать со сладостями, поскольку такое сочетание значительно замедляет восстановление организма после застолья.