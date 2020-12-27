На территории российской столицы в ночь на 1 января ожидаются небольшие осадки и температура около нуля. В течение всей следующей недели температура в столичном регионе будет неустойчивой. О погоде в новогоднюю ночь 2021 в Москве рассказал в интервью РИА Новости в воскресенье, 27 декабря, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.- Несмотря на повышение температуры, именно в Москве будет ноль. Это неплохо, ведь при нуле у нас всегда осадки будут замерзать. В окрестностях столицы в новогоднюю ночи ожидается от минус двух до плюс трех градусов. Также ожидаются небольшие осадки в смешанной фазе, это будет, скорее, мокрый снег, чем дождь, - сообщил синоптик.Первые три дня новогодних каникул в российской столице ожидается около нуля и осадки, с 4 января пойдет укрепление холода. Ожидаемая температура – до минус шести градусов по Цельсию, ночью минус пять-десять градусов.Ранее синоптики Московского метеобюро сообщили kp.ru, что в последнюю неделю декабря в Москве ночные холода могут окрепнуть до минус десяти градусов, поэтому жителям столицы посоветовали запастись теплой одеждой и на Новый год.