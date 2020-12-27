Рак печени – серьезное заболевание, которое возникает на фоне бесконтрольного роста клеток в любой части данного органа пищеварительной системы. Врачи предупреждают, что у большинства пациентов в самом начале заболевания нет заметных симптомов. Эксперты благотворительной организации по борьбе с раком имени Дугласа Макмиллана в своей памятке рассказали о некоторых возможным признаках рака печени, при обнаружении которых следует показаться врачу и пройти обследования. Выдержки из памятки приводит издание Daily Express.По словам врачей, одним из возможных предупреждающих сигналов организма о возникшей в печени раковой опухоли является бледный цвет кала. Среди других признаков заболевания на его начальной стадии эксперты назвали потерю аппетита, беспричинное похудение, слишком быстро возникающее чувство сытости после употребления пищи, тошноту чувство сильной усталости и утомляемости, высокую температуру или состояние, напоминающее грипп.Также эксперты организации выделили такие признаки рака печени, как боль, возникающую в правой части живота под ребрами, вздутие живота, желтый оттенок кожи и белков глаз, легко возникающие синяки.Отмечается, что такие признаки могут быть вызваны и другими заболеваниями, однако при их появлении следует как можно быстрее обратиться к медикам за консультацией.Среди факторов риска развития раковых опухолей в печени специалисты назвали избыточный вес, злоупотребление алкогольными напитками, а также диабет и генетическую предрасположенность. В памятке говорится, что заболеть первичным раком печени может любой человек, но одним из факторов, увеличивающих риск развития заболевания, является возраст. Так, большинству пациентов с данным диагнозом больше 60 лет, а наиболее высокий показатель - в возрасте от 85 до 89 лет.