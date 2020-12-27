В наступающем 2021 года мир ждет угасание пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил академик РАН, глава научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в интервью радиостанции «Говорит Москва».- В грядущем году нас ждет угасание эпидемии коронавирусной инфекции, все смогут вздохнуть с облегчением. В целом я думаю, что к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться, - отметил эксперт.Академик призвал также не забывать и о других опасных заболеваниях: туберкулез, малярия и ВИЧ-инфекция. Они распространяются гораздо медленнее коронавируса, а вот эффективных вакцины против них пока что нет. При этом Покровский отметил, что эпидемии чумы можно не бояться, поскольку методика ее лечения известна и проста, за передачей болезни внимательно следят специалисты. Ученый подчеркнул, что эта болезнь полностью излечима.Напомним, что на сегодняшний день с начала эпидемии коронавирусом в мире заразились более 80 миллионов человек. Жертвами заболевания стали более 1,75 миллиона пациентов, смогли полностью излечиться свыше 45 миллионов человек.Напомним, что российский Минздрав накануне одобрил применение отечественного препарата «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет. Вакцинация от коронавируса в Москве пожилых жителей будет бесплатной. Запись открывается 28 декабря 2020 года.