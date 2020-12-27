По меньшей мере 37 человек погибли в серьезной аварии с участием автобуса и грузовика на западе Камеруна. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на заявление местных властей.Ранним утром автобус, в котором находилось примерно 70 пассажиров, на дороге Фумбан-Яунде столкнулся с грузовиком. Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали по меньшей мере 37 человек. Еще 18 человек получили серьезные ранения.- Эти люди возвращались с рождественских праздников. Некоторые пассажиры ехали к родным и близким для празднования Нового года, - сообщил член региональной администрации Абсалом Мононо Волоа. По его словам, число погибших может вырасти.В соответствии с представленными полицией данными, авария случилась из-за ошибочного маневра водителя автобуса. Расследование данного инцидента в настоящее время продолжается.