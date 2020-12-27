Решения, которые принимали российские власти во время пандемии коронавирусной инфекции, были полностью оправданными. Благодаря ним экономика в России просела меньше, чем в других государствах. Об этом в воскресенье, 27 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».- Хирургическая, точечная помощь, помощь только тем, как говорил неоднократно президент России, кто прежде всего в ней нуждается. Можем посмотреть на те государства, которые качали сотни миллиардов и даже триллионы своей валюты в своей экономике. Это разве спасло их экономику от падения?, - отметил пресс-секретарь российского лидера.Дмитрий Песков отметил, что российская экономика тоже немного «припала» и будет «вылезать» из кризиса весной, однако в сравнении с другими странами она просела меньше. Представитель Кремля отметил, что экономика в РФ является достаточно мобильной.Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что рост цен на базовые продукты питания в стране не связан с пандемией коронавирусной инфекции. Его можно объяснить попыткой подогнать внутренние цены под мировые.