Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат российского Государственной думы Ирина Роднина считает раскритиковала костюмы фигуристок на чемпионате России, который накануне завершился в Челябинске. Роднина заявила, что костюмы спортсменок были «безвкусными и однотипными».- Поразила безвкусица костюмов. У всех всё одно и то же — перемычечки и перетяжечки. Это безвкусно. Все костюмы очень однотипны, - цитирует слова депутата издание «Чемпионат» в воскресенье, 27 декабря.Ирина Роднина отметила, что такое впечатление у нее сложилось по телевизорной картинке.Напомним, что турнир проходил с 25 по 27 декабря. Национальное первенство выиграла ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова, которая только недавно оправилась от тяжело перенесенной пневмонии. Ирина Роднина заявила, что только у этой фигуристки был «нормальный» костюм. Второе место заняла Камила Валиева, а третьей стала Александра Трусова.- По-моему, она была единственной, у кого был нормальный костюм. На остальных смотреть без слез было нельзя. Щербакова – фигуристка, у которой все ладно, - заявила она.Роднина также поздравила Тарасову и Морозова, которые выиграли чемпионат России в соревновании спортивных пар. Трехкратная олимпийская чемпионка отметила, что и у этой пары не обошлось без ошибок, однако новая программа очень им «идет».- Хочется поздравить тренера Транькова, а также поблагодарить Зуеву за такую программу. Но всё остальное, к сожалению, — это юниорский уровень катания при сложных элементах, - заключила Роднина.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧем запомнился третий день Чемпионата по фигурному катанию: рекорды Шербаковой, медведь для Трусовой и вакцина от коронавируса для ТарасовойНа чемпионате в Челябинске назвали имена победителей (подробности)Анна Щербакова после победы на чемпионате России откровенно сказала о своей болезниФигуристка сказала прямо, что могла сняться с турнира, который она выиграла (подробности)Александра Трусова честно сказала о причинах поражения на чемпионате РоссииФигуристку опередили Анна Щербакова и Камила Валиева (подробности)