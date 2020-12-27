Российское министерство обороны не советует другим государствам говорить с Россией «с позиции силы», поскольку подобные действия не останется без ответа. Об этом в воскресенье, 27 декабря, заявил в интервью «Российской газете» заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.Напомним, в ноябре этого года глава военного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в бундестаге призвала вести переговоры с российской стороной о разоружении «с позиции силы».- Я никому не рекомендовал бы пытаться вести диалог с Россией с такой позиции. Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, подобные действия не останутся без соответствующей ответной реакции с нашей стороны, - отметил Александр Фомин.Замминистра добавил, что рост военной активности Соединенных Штатов и их союзников по НАТО возле российской границы сопровождается агрессивной риторикой, а инициативы РФ о взаимном отводе районов проведения учений от линии соприкосновения обычно просто игнорируют. Увеличение в 2020 году военной активности других государств у границы России Фомин назвал провокацией. Он подчеркнул, что инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских летчиков и моряков.Александр Фомин отметила также, что власти России всегда исходили из того, что самые сложные проблемы нужно решать за столом переговоров.