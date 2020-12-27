Создатели британской вакцины от коронавирусной инфекции, которая была разработана Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, нашли способ увеличить эффективность препарата до 90%. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщил в интервью изданию The Sunday Times глава компании Паскаль Сорио.- Мы полагаем, что у нас получилось вывести формулу успеха и найти способ выйти на столь же высокие показатели эффективности, как у всех остальных, после введения двух доз вакцины. Больше сказать вам не могу, поскольку в какой-то момент мы опубликуем эти данные, - сообщил он.По данным разработчиков вакцины, ее эффективность достигает 90%, если испытуемым давать сначала половину дозы, а затем, примерно через месяц, полную дозу препарата. Когда две полные дозы вакцины вводили добровольцам с интервалом не менее месяца, эффективность оксфордской вакцины составляла лишь 62%, а общую эффективность препарата оценивали в 70%.Как сообщал сайт Kp.ru, власти Великобритании намерены с 4 января начать вакцинацию населения от коронавирусной инфекции данным препаратов от AstraZeneca, если вакцина получит необходимое одобрение регулятора. Сейчас в королевстве реализуется программа по вакцинации препаратом от Pfizer и BioNTech.