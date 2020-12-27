Российские экономисты назвали профессии, у представителей которых в наступающем 2021 году могут вырасти заработные платы. Об этом эксперты рассказали в воскресенье, 27 декабря, в интервью изданию Ura.ru.Экономист Константин Селянин сообщил, что повышения зарплат в следующем году можно ожидать в тех отраслях, где это позволяет сделать экономическая ситуациям. В первую очередь, это касается сфер онлайн-потребления и дистанционного образования. Доходы в данных областях значительно выросли во время пандемии коронавирусной инфекции и всеобщего перехода на «удаленку» и продолжат расти в 2021 году.- Вероятнее всего, повышения заработных плат следует ожидать сотрудникам IT-компаний. Люди, которые связаны с IT, привязаны по зарплате к валюте. Для того, чтобы удержать программистов на месте, надо платить им примерно столько же, сколько они получали бы, уехав за рубеж, например, в Чехию или на Кипр, - отметил другой эксперт в области экономики, Виталий Калугин.Он добавил, что на рост зарплаты также могут рассчитывать риелторы, ведь рынок недвижимости в грядущем году обещает быть активнее, чем в 2020 году.Ранее сайт Kp.ru сообщал, что, по мнению экспертов, самыми востребованными профессиями у работодателей в России в 2021 году станут медики, IT-специалисты и продавцы, которые готовы быстро осваивать новые навыки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧеловек года — роспотребнадзоровец, тенденция года — удаленка: экономисты подвели итоги 2020-гоШесть экспертов ответили на вопросы анкеты kp.ru (подробности)