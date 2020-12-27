Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи, поступит в Белоруссию в начале следующего года. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщил российской посол в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала СТВ.Российский дипломат отметил, что очень высоко оценивает профессионализм белорусских экспертов, которые выдали регистрацию отечественной вакцине от коронавируса.- Мы благодарим санитарных врачей республики за профессиональную оценку препарата. Они оценили эффективность и успешность проведения экспериментального цикла по апробации вакцины. Это показало возможность совместного производство препарата, - отметил посол России.Как сообщал сайт Kp.ru, белорусское министерство здравоохранения 21 декабря выдало регистрацию на российскую вакцину «Спутник V». Благодаря удостоверению она может быть допущена к реализации и медицинскому применению на территории республики. Чуть позже глава Минздрава Белоруссии сообщил, что вакцинации от заболевания российским препаратом начнется в республике уже в январе следующего года.