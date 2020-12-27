На гаражной распродаже можно отыскать множество необычных вещей, однако лидером по покупке самой странной вещи на такой распродаже недавно стала жительница Новой Зеландии. Джессика Робертс еще несколько лет назад приобрела небольшую «милую безделушку» в форме сердце с нарисованными голубями, однако недавно женщина обнаружила, что «пресс-папье» на самом деле является урной для праха. Об этом пишет издание The Sun в воскресенье, 27 декабря.Вечером в минувший понедельник Робертс сидела на Amazon и случайно увидела там очень похожий на ее покупку предмет. Продавец сообщал, что это урна, в которой хранят прах умершего человека или животного.- Я не стала трогать его в тот вечер, но всю ночь не могла заснуть. Утром все-таки решила открыть «безделушку». До последнего надеялась, что внутри ничего нет, но там действительно лежал мешочек с прахом, на котором не было опознавательных знаков или надписей. Внутри было так мало пепла, что я сперва решила, что это прах животного, - сообщила Джессика Робертс.Она отметила, что убеждения не позволили ей просто выкинуть прах погибшего, ведь возможно, он много значит для кого-то. Женщина решила найти владельца ураны. На своей странице в Facebook она опубликовала пост, в котором спрашивала, может ли кто-нибудь опознать предмет.В тот же день с новозеландкой связалась местная газета, чтобы опубликовать статью об урне, и, что удивительно, с ней связался муж женщины, которой урна и принадлежала. Мужчина объяснил, что внутри находится прах отца ее супруги. Газета сообщает, что Джессика уже передала урну ее законному владельцу.